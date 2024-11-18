Окупанти вдарили балістикою по Одесі: восьмеро загиблих

Удень 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Відомо про пошкодження житлових будинків. Наразі відомо про вісьмох загиблих.

Про це повідомив﻿ начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також 18 людей отримали поранення. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Перед цим Кіпер повідомляв, що внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Напередодні атаки Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики для Одещини.

Тим часом, місцеві Telegram-канали публікують відео з наслідками удару.