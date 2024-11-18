Австрія виділяє 8 млн євро на гумдопомогу Україні та Молдові – МЗС

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило про виділення 8 млн євро на гуманітарну допомогу для України та Молдови. Про це йдеться у заяві МЗС країни, повідомляє Європейська правда.

Як заявив міністр закордонних справ країни Александер Шалленберг – у вівторок, 19 листопада, виповнюється 1000 днів відтоді, як очільник Кремля Владімір Путін розпочав повномасштабне вторгнення проти України.

"Тисячу днів тому ми прокинулися в зовсім іншому світі. У світі, в якому війна повернулася до Європи" , – зазначив він.

Він наголосив, що Австрія твердо стоїть на боці українського народу з першого дня й напередодні третьої зими війни гуманітарна допомога збільшується ще на 8 мільйонів євро.

За його словами, 5 млн євро із цієї суми, буде виділено на проєкт гуманітарного розмінування Всесвітньої продовольчої програми ООН. Він спрямований на відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні.

Ще 3 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста, Дитячий фонд ООН та Фонд ООН у галузі народонаселення для надання гуманітарної допомоги в Україні та Молдові.