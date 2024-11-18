Міністр оборони Німеччини проти надання Україні Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що дозвіл США на удари ракетами ATACMS по території РФ має вплинути на позицію Берліна щодо відмови надавати Україні Taurus. Заяву Пісторіуса наводить Tagesschau, повідомляє Європейська правда.

За його словами, дані про дозвіл США на далекобійні удари по РФ "не змінюють нашої поточної оцінки".

Наразі "немає причин для ухвалення іншого рішення", додав Пісторіус.

В уряді Німеччини раніше заявили, що канцлер Олаф Шольц не готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus попри дозвіл США на удари ATACMS по російській території.

Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.