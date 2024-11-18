У МЗС Угорщини розкритикував дозвіл США на удари ATACMS по РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення США дозволити Україні використати ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території, повідомляє Європейська правда.

Угорський очільник МЗС піддав критиці американське рішення дозволити Україні використати ракети дальнього радіуса дії для ударів по території Росії.

"Провоєнний мейнстрим зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів" , – вважає Сіяйрто.

Також, на його думку, результати виборів у США, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, створюють нову політичну реальність.

"Ця нова реальність базується на волі людей, які визначилися на виборах. Вони вирішили підтримати промирні, патріотичні сили. Провоєнні політики, яких усунули від влади у Вашингтоні та Брюсселі, відмовляються зважати на волю народу" , – заявив він.

Також він додав, коментуючи першу зустріч міністрів закордонних справ ЄС після перемоги Трампа, яка відбувається 18 листопада, що "це буде важка битва, адже Брюссель також повинен зупинити ескалацію".