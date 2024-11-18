У Білому домі прокоментували інформацію про дозвіл на удари ATACMS по РФ

У Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни. Про це пише видання The New York Times, повідомляє Європейська правда.

Джон Файнер, заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки, відмовився підтвердити надання дозволу.

Однак він зазначив, що Сполучені Штати обіцяли відреагувати на рішення Росії залучити підкріплення північнокорейських військ.

"Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет" , – сказав Файнер під час брифінгу з журналістами в понеділок вранці.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.