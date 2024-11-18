Зеленський відвідав Куп'янськ на Харківщині

У понеділок, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ у Харківській області. Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Новое время.

Зеленський зазначив, що привітав українських військових із Днем сержанта.

«Сержанти — саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії - це люди, які служать, служать віддано, стійко» , — сказав президент.

Він також повідомив, що відзначив державними нагородами найкращих військових та заслухав доповіді командирів, зокрема щодо безпекової та соціальної ситуації в Донецькій та Харківській областях.

Раніше Володимир Зеленський відвідав Покровськ на Донеччині, де поспілкувався з українськими захисниками. Там він відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто.

Зеленський також повідомив, що ознайомився з ходом будівництва фортифікацій у Донецькій області, і що більшість укріплень вже збудовано.