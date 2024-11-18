ГУР перехопило накази окупантів "двохсотити" українських військовополонених

Головне управління розвідки перехопило розмову російського військового командування. У розмові командир наказував окупантам вбивати українських військовополонених﻿. З посиланням на пресслужбу ГУР, повідомляє Ділова столиця.

У радіоперехопленні командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин — розстріляти полоненого.

Це є зафіксованим черговим доказом цілеспрямованої геноцидної політики російської армії у війні проти України.

Окрім цього у перехопленні підтверджується важке поранення московита із позивним "Гроза". Зокрема, росіянину із позивним "Гриф", який перебував в одній групі з "Грозою", наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.