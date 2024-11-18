Україна наростила виробництво "Нептунів" для далекобійних ударів – Померів

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях, повідомляє Українська правда.

Про це Умєров сказав на зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння

"Сьогодні ми нарощуємо виробництво українських ракет. Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях" , - сказав Умєров.

Також, за його словами, в Україні розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця".