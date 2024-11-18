У Трампа розкритикували дозвіл на удари ATACMS по РФ

Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волтц заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав в ефірі Fox News, якого цитує журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Волтц сказав, що адміністрація Байдена заздалегідь не повідомляла йому про рішення стосовно далекобійних ударів по Росії.

"І це, знаєте, ще один крок до ескалації, і ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер – десятки тисяч солдатів. Адміністрація (Байдена. – Ред.) реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну" , – вважає він.

Далі як приклад ескалації майбутній радник Трампа навів продаж нафти до Китаю Іраном, який використовує для відправки ракет і безпілотників до Росії, "а ті своєю чергою завдають ударів по українській критичній інфраструктурі".