У Тбілісі протестувальники організували наметове містечко та звели барикади

У столиці Грузії Тбілісі грузинська опозиція зводить барикади навколо наметового містечка. З посиланням Ехо Кавказу, повідомляє Новое время.

Зазначається, що біля Державного університету, десятки протестувальників провели ніч у наметах та біля вогнищ. Люди оточили себе прапорами Грузії, України та Євросоюзу, залишаючись просто неба.

Опозиція обіцяє, що акція набуде нових форматів, які можуть стати несподіваними для влади. За ніч на проспекті Чавчавадзе утворилося наметове містечко.

Як пише Ехо Кавказу, дороги, що ведуть до місця протесту, заблокували автомобілями, маршрутками, а також барикадами з будівельних мішків.

У центрі наметового містечка розташовані два намети: один використовують для зберігання пледів та килимків, а інший — імпровізоване кафе, де протестувальники можуть отримати чай, каву, фрукти та їжу. Вздовж периметра наметового містечка стоять каністри з дровами для обігріву.

Багато учасників протесту прийшли, щоб змінити тих, хто провів ніч біля вогнища або в наметах, аби не припиняти акцію, йдеться в репортажі.

Ввечері 17 листопада грузинська опозиція перекрила рух біля головного корпусу Тбіліського держуніверситету й оголосила 24-годинну «попереджувальну» акцію.