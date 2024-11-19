Протести в Абхазії: так званий "президент" пішов у відставку

Так званий "президент" окупованої грузинської Абхазії Аслан Бжанія подав у відставку, але може відкликати заяву, якщо протестувальники не залишать урядові будівлі, повідомляє Українська правда.

У повідомленні зазначається, що "представники влади" та опозиції після переговорів уклали угоду.

Згідно з нею Бжанія написав заяву про відставку.

Проте, йдеться в повідомленні, протестувальники 19 листопада повинні залишити комплекс урядових будівель в Абхазії.

В іншому випадку Бжанія відкличе заяву про відставку.

Виконуючим обов'язки лідера республіки стане "віцепрезидент" Бадра Гунба.

Раніше Абхазька опозиція відкинула пропозицію лідера країни Аслана Бжанія про проведення "дострокових виборів". Йому висунули ультиматум: до вечора 17 листопада подати у відставку. В іншому разі, як заявили в опозиції, буде організовано "тимчасовий уряд".

Нагадаємо, 15 листопада - у день початку масштабних акцій у Сухумі - опозиція пропонувала владі два варіанти: