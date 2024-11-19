Окупанти атакували Глухів на Сумщині: 6 загиблих, серед них дитина

Шестеро людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть бути люди.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА, повідомляє Українська правда.

"18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина. Поранено – 12 людей, з них дві дитини" , – йдеться у повідомленні.

На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Раніше повідомлялося, що у Глухові на Сумщині в понеділок пізно ввечері пролунав вибух. ЗМІ писали про влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний будинок, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також повідомлялося, що під завалами можуть бути люди.