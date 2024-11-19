Путін оновив ядерну доктрину після дозволу США на удари ATACMS по РФ

Правитель Росії Володимир Путін своїм указом 19 листопада затвердив оновлену ядерну доктрину Росії, невдовзі після того, як Білий дім дозволив Україні бити по Росії углиб РФ. Умовою застосування ядерної зброї названо "старт балістичних ракет", повідомляє Українська правда.

Згідно з підписаним Путіним документом, начебто "агресія" проти РФ та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави буде розглянута як спільний напад.

Також у доктрині говориться, що РФ може застосувати ядерну зброю в разі "критичної загрози" суверенітету і територіальній цілісності себе і Білорусії.

Серед умов для застосування ядерної зброї Росією названо "старт балістичних ракет" по території Росії.

Згідно з доктриною, рішення про застосування ядерної зброї має приймати сам лідер Кремля.

У документі висловлюється впевненість, що "готовність і рішучість РФ застосувати ядерну зброю забезпечуватиме ядерне стримування".

Прессекретар правителя Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що "використання західних неядерних ракет ЗС України проти РФ за новою доктриною може спричинити ядерну відповідь".