Президент Литви обговорив з Трампом допомогу України

Президент Литви Гітанас Науседа провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, однією з тем якої стала підтримка України. Про це пише LRT з посиланням на заяву офісу Науседи, повідомляє Європейська правда.

Науседа привітав Трампа з перемогою на виборах, підкреслив важливість стратегічного партнерства між Вільнюсом і Вашингтоном і підтвердив тверду прихильність Литви до національної оборони.

Він також запевнив Трампа, що Литва забезпечить найкращі умови для постійної присутності американських військ у країні.

"Приємно усвідомлювати, що Трамп добре знайомий з безпековою ситуацією в регіоні та викликами в енергетичній системі, з якими стикається Україна напередодні зимового сезону" , – йдеться у повідомленні пресслужби литовського президента.

Під час розмови також йшлося про підтримку України та "негативний вплив співпраці між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю на міжнародну архітектуру безпеки".

Як зазначено, Науседа схвалив плани майбутньої адміністрації США "щодо досягнення миру шляхом демонстрації сили і підкреслив необхідність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії, тим самим стримуючи амбіції інших авторитарних режимів".

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.