Мобільні оператори купили додаткові частоти на майже 3 млрд грн

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц, повідомляє Економічна правда.

Про це стало відомо з торгів "з голосу" Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Перший лот виграв Vodafone в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 1945-1950/2135-2140 МГц за стартовою ціню у 458,3 млн грн.

Другий лот виграв lifecell з ціною 463 млн гривень в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 1935-1940/2125-2130 МГц при стартових 458,3 млн грн.

Третій лот виграв Київстар з ціною 448,5 млн грн в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 1940-1945/2130-2135 МГц при стартових 439,9 млн гривень.

Четвертий лот виграв Київстар з ціною 994,8 млн грн в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 2355-2395 МГц при стартових 984,8 млн гривень.

П’ятий лот виграв Vodafone в торгах на ліцензії в смугах радіочастот 2575-2610 МГц за стартовою ціною 530 млн грн.

Термін дії ліцензій становить 15 років.

У підсумку, держава отримає за ці ліцензії 2,89 млрд грн.

Однак поки мова йде лише про виграш лотів. Оператори стануть власниками ліцензій лише після того, як перерахують кошти до казначейства. Для цього у них є один місяць.