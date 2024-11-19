США офіційно дозволили Україні далекобійні удари вглиб РФ

Заступник держсекретаря США в країнах Західної півкулі Браян А. Ніколс офіційно підтвердив, що Білий дім дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії.﻿ Про це повідомляє видання Globo, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він підкреслив, що конфлікт почався з неспровокованого вторгнення Росії в Україну. За його словами, саме Росія контролює, як довго триватиме ця війна, і рішення про закінчення конфлікту повністю залежить від її дій.

"Війна може закінчитися просто зараз, якщо Росія виведе свої війська з України і почне поважати її кордони" , - зазначив Ніколс.

На його думку, надання Україні додаткових можливостей для оборони з використанням далекобійної зброї, схваленої президентом Джо Байденом, може посилити її здатність захищати свої території. Крім того, це може послужити сигналом для Росії про безперспективність застосування сили для захоплення українських земель.

"Якщо пощастить, цей крок змусить Російську Федерацію усвідомити, що її дії не матимуть успіху, і спонукає або почати мирні переговори, або просто вивести війська з України" , - додав Ніколс.

Дозвіл на удари по Росії

У неділю адміністрація президента США Джо Байдена схвалила використання українськими військами американського озброєння для нанесення ударів по території Росії.

За даними видання Axios, застосування далекобійної зброї поки що обмежене Курською областю. Однак джерела The Wall Street Journal вказують, що Вашингтон може розширити зону використання ракет для України, що відкриє нові можливості в її протидії російській агресії.

Тим часом МЗС Китаю виступило із заявою, закликавши до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Представники відомства наголосили, що політичне рішення війни відповідає інтересам усіх сторін і має стати пріоритетом для міжнародної спільноти.