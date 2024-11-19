Для остаточного скасування графіків відключень потрібні тижні – радник прем'єра

Ситуація зі світлом покращиться за кілька днів, а для повної відмови від графіків відключень потрібні тижні.﻿ Таку думку висловив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко в ефірі "Київ24", повідомляє Економічна правда.

За його словами, відбулися покращення з електропостачанням в Одеському регіоні: понад 60% споживачів заживлено. Водночас там найбільший масштаб уражень.

"Ми розраховуємо за кілька днів суттєво покращити ситуацію з графіками. Якщо говорити про повну відмову від них, то боюсь, що для такого прогнозу необхідно не дні, а тижні" , - розповів він.

Він додав, що енергетики працюють цілодобово в три зміни, щоб швидко здійснити всі ремонтні роботи.

Нагадаємо, графіки відключення повернулися в Україні після масованого ракетного обстрілу РФ 17 листопада.