Війна РФ проти України прямо загрожує для Заходу – генсек НАТО

Агресія РФ проти України за обсягом та наслідками несе загрозу для усього колективного Заходу, особливо в контексті долучення до цієї війни КНДР, Ірану та Китаю, що вимагає від країн НАТО і ЄС посилення військової та фінансової підтримки України. Про це сьогодні у Брюсселі перед участю у засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань оборони) заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення, неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Тож сьогодні ми обговоримо, як допомогти Україні перемогти. Це означає – більше допомоги, більше грошей. Ми маємо зробити це для них (українців) зараз. Особливо, коли до війни приєдналася Північна Корея, коли Китай і Іран допомагають Росії у її воєнних зусиллях" , - підкреслив він.

Рютте нагадав, що глава РФ платить за цю "допомогу".

"Наприклад, ракетні технології надходять до Північної Кореї, що є прямою загрозою не лише для нас, але й для Південної Кореї, для Японії, і навіть для територіальних Сполучених Штатів. Тож ми маємо переконатися, що Путін не досягне своїх цілей, що Україна переможе у цій боротьбі, і саме це питання буде сьогодні у порядку денному" , - сказав Рютте.

При цьому, за його словами, Китай допомагає Росії оминати міжнародні санкції та постачає товари подвійного призначення. Іран за отримані від Кремля гроші фінансує своїх проксі на Близькому Сході, здійснює дестабілізацію цього регіону та за його межами. Всі такі дії, за словами генсека НАТО, мають глобальний ефект. Це означає, що безпека Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського просторів є дедалі більше взаємопов’язаними.

"Ми бачили, що цими вихідними Росія завдала масованого удару по Україні, але це був не лише російський удар. Північна Корея була причетна, Китай був причетним, Іран був долученим до нього. Ми маємо зробити з цього стратегічний висновок. Міністри, без сумніву, обговорять це сьогодні" , - сказав Рютте.

Він нагадав, що російська війна проти України розпочалася в 2014 році, коли Росія окупувала український Крим, а в лютому 2022 року Кремль здійснив повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я не можу бути більш гордим тим, що зробила Україна, щоб вистояти, оскільки вона є в чотири рази меншою. Її економіка становить лише 25 відсотків від розміру російської економіки. Але вона була здатною вистояти до цього моменту. Тому що ми на Заході та інші глобальні партнери - ми мали волю надати те, що необхідно для України, щоб перемагати та уникнути перемоги Путіна" , - зазначив генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що такі зусилля є надзвичайно важливим, тому що, воюючи з Україною, Путін прагне посилити позиції Росії на кордонах Заходу, набути нові землі та військові спроможності за рахунок України.