МВФ: Підвищення податків в Україні є необхідним заходом

Економіка України уповільнить зростання наступного року, а підвищення податків є необхідним заходом. Курс долара до гривні має відображати ринкову ситуацію.﻿ Про це йдеться у заяві МВФ за підсумками роботи місії фонду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Економіка України

Як зазначається у заяві фонду, економіка України продовжує демонструвати стійкість, попри руйнівні проблеми, спричинені війною Росії проти України, яка триває вже 1000 днів.

Очікується, що зростання реального ВВП становитиме 4% у 2024 році, але на 2025 рік прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%, що відображає проблеми через пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили. Як і очікувалося, інфляція прискорилася, досягнувши 9,7% у жовтні, проте інфляційні очікування стабільні.

"Ризики залишаються виключно високими, враховуючи невизначеність щодо інтенсивності і тривалості війни, у тому числі через атаки на енергетичну інфраструктуру, що продовжуються" . - заявили у МВФ.

У жовтні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через наслідки російських ударів про енергетичну інфраструктуру з 3,2 до 3,0%. На 2025 рік прогноз було знижено до 2,5% із 6,5%. Прогнозувалося, що зростання прискориться лише у 2026 році - до 5,3% (раніше очікувалося зростання на 5,0%).

Податки

Як зазначають у МВФ, переглянутий держбюджет 2024 року та держбюджет 2025 року відповідають параметрам програми.

Бюджет наступного року також включає пакет податкових заходів, схвалених Радою, з очікуваними надходженнями близько 1,6% ВВП у 2025 році.

"Прийняття податкового пакету є вимогою для огляду і допоможе гарантувати, що уряд матиме ресурси, необхідні для задоволення критичних потреб у витратах" , - йдеться в заяві.

У МВФ заявили, що надалі влада має продовжувати зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів, і в цьому відношенні реалізація Національної стратегії доходів, включаючи скорочення ухилення від сплати податків та підвищення рівня відповідності, залишається ключовим стовпом відновлення фіскальної стійкості, покращення ділового клімату та відповідності критеріям вступу у ЄС.

"Влада має прискорити реформи Державної митної служби та Бюро економічної безпеки, зокрема призначення нових керівників двох установ, як і планувалося при ухваленні законодавства на початку цього року" , - додали у фонді.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила закон про підвищення податкі . Проте документ поки що не підписано президентом Володимиром Зеленським. Під час презентації проекту держбюджету 19 листопада міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ресурс враховано у розмірі 141 млрд гривень.

Курс долара

МВФ загалом підтримав дії НБУ на валютному ринку та грошово-кредитну політику центробранку.

Враховуючи ризики підвищення інфляції, пауза в циклі пом'якшення залишається доцільною, і подальші дії можуть бути виправдані у разі прискорення інфляції чи погіршення інфляційних очікувань, а можливості для пом'якшення можуть поновитися в міру послаблення інфляційного тиску, заявили у МВФ.

"Обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор та підлаштовуватися під фундаментальні ринкові показники, забезпечуючи при цьому підтримку адекватних резервів, особливо з урахуванням ризиків для перспектив" , - йдеться у заяві.

Крім того, розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку, підкріплений постійним ретельним моніторингом, має продовжуватися відповідно до стратегії НБУ та відповідати загальному набору заходів політики, додали у МВФ.

Нагадаємо, з жовтня 2023 року НБУ проводить політику "керованої гнучкості" курсу. НБУ продає валюту на міжбанківському курсі, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій, залежно від ситуації на ринку.

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто фіксований, незважаючи на те, що де-юре валютний курс є плаваючим.