Міністр фінансів озвучив суму збільшення податків у 2025 році

Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення проєкту держбюджету на 2025 рік повідомив, що завдяки підвищенню податків доходи бюджету зростуть на 141 млрд гривень.﻿ Про це повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Виступ міністра фінансів, говорить що в бюджеті закладено +141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д" , - розповів депутат.

Железняк нагадав, що цей законопроєкт досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Закон про підвищення податків

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Головним ресурсом буде збільшення податків з доходів громадян. До другого читання в проєкт включили збільшення податку з прибутку банків за 2024 рік з 25% до 50%. Банки заплатять цей податок лише наступного року.

Кабмін подав проєкт бюджету на 2025 рік 15 вересня. Тоді ще не були зрозумілі параметри податкового законопроєкту, зокрема податку з банків.

На 2025 рік було враховано додатковий ресурс від проєкту № 11416-д в обсязі 122,4 млрд гривень. Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.

Дата набрання чинності закону важлива, оскільки саме с цієї дати збільшується військовий збір з усіх доходів громадян, у тому числі зарплати, з 1,5% до 5%.

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік 19 листопада. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 депутатів.