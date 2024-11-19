Окупанти випустила по енергетиці України вже понад 1 тис ракет - Міненерго
За час повномасштабного вторгнення ворог випустив понад 1 тис. ракет по енергосистемі України, російські війська окупували понад 18 ГВт потужностей, серед яких – найбільша в Європі Запорізька АЕС. З посиланням на дані Міністерства енергетики, повідомляє Укрінформ.
"У 2024 році ворог зруйнував і пошкодив понад 9 ГВт потужності. Це дорівнює піковому споживанню таких країн, як Нідерланди або Фінляндія. Попри це, енергетична система України продовжує працювати, енергетики щодня, знову і знову, повертають світло в оселі", - йдеться у повідомленні.
У Міненерго наголосили, що вже 1000 днів українська енергосистема демонструє незалежність від Росії і стійкість. У ніч на 24 лютого 2022 року Україна від’єдналася від російської та білоруської енергосистем, а вже з 16 березня 2022 року приєдналася до європейської ENTSO-E, посиливши свою енергетичну безпеку.
У міністерстві нагадали, що у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон було створено унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.
У Фонді підтримки енергетики для відновлення енергооб’єктів акумульовано вже понад 700 млн євро. За цей час Україна отримала понад 19 тисяч тонн гуманітарної допомоги від 36 країн світу для стабілізації енергосистеми.
"Зусилля енергетиків – це не просто ремонтні роботи, це боротьба за нормальне життя мільйонів людей, іноді – ціною власного життя. Кожна жертва серед енергетиків є болючим нагадуванням про їхню мужність і самопожертву. Протягом 1000 днів завдяки цій незламній праці, попри всі труднощі, українці залишаються зі світлом", - зазначили у Міненерго.