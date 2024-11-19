Окупанти випустила по енергетиці України вже понад 1 тис ракет - Міненерго

За час повномасштабного вторгнення ворог випустив понад 1 тис. ракет по енергосистемі України, російські війська окупували понад 18 ГВт потужностей, серед яких – найбільша в Європі Запорізька АЕС.﻿﻿ З посиланням на дані Міністерства енергетики, повідомляє Укрінформ.

"У 2024 році ворог зруйнував і пошкодив понад 9 ГВт потужності. Це дорівнює піковому споживанню таких країн, як Нідерланди або Фінляндія. Попри це, енергетична система України продовжує працювати, енергетики щодня, знову і знову, повертають світло в оселі", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго наголосили, що вже 1000 днів українська енергосистема демонструє незалежність від Росії і стійкість. У ніч на 24 лютого 2022 року Україна від’єдналася від російської та білоруської енергосистем, а вже з 16 березня 2022 року приєдналася до європейської ENTSO-E, посиливши свою енергетичну безпеку.

У міністерстві нагадали, що у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон було створено унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

У Фонді підтримки енергетики для відновлення енергооб’єктів акумульовано вже понад 700 млн євро. За цей час Україна отримала понад 19 тисяч тонн гуманітарної допомоги від 36 країн світу для стабілізації енергосистеми.