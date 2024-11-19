Лавров обіцяє "відповідь" на удари по РФ ракетами США, але з умовою

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль "сприйме запуски керованих військовими експертами США далекобійних ракет як якісно нову фазу війни з боку Заходу". З посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лавров заявив на саміті "Великої двадцятки" у Бразилії.

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив повідомлення західних ЗМІ про те, що господар Білого дому Джо Байден офіційно дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

У вересні президент РФ Володимир Путін говорив, що дозвіл бити західним озброєнням територією Росії є вступом НАТО у війну.

Лавров на саміті заявив, що "офіційного підтвердження по рішенню США щодо ударів углиб РФ поки не було, інформація надходить зі ЗМІ".

При цьому в Міноборони Росії 19 листопада вже повідомляли про застосування Україною шести ракет ATACMS. Міноборони РФ, яке цитували пропагандистські ЗМІ, повідомляло, що ці ракети нібито були збиті. А руйнування на військових об'єктах на своїй території пояснювали "уламками".

"РФ сприйме запуски керованих військовими експертами США далекобійних ракет як якісно нову фазу війни з боку Заходу" , — цитує ТАРС "бразильську" заяву Лаврова.

Керівник МЗС РФ, крім того, погрожує, що "Москва реагуватиме відповідним чином на рішення США щодо ударів углиб РФ"

При цьому глава російської дипломатії поміркував, що "удари по Брянській області ракетами ATACMS без участі американців були б неможливими".

"Удари по Брянській області ракетами ATACMS — сигнал, що Захід хоче ескалації" , — заявив Сергій Лавров.

Він також похвалив позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, котрий досі не санкціонував передачу Україні ракет Taurus.

Крім того, у своєму спічі Лавров заявив, що "РФ суворо віддана позиції щодо недопущення ядерної війни".