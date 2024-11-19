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Зеленський відмовився коментувати удар по арсеналу під Брянськом

Зеленський відмовився коментувати удар по арсеналу під Брянськом
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський не підтвердив, чи удар по складу БК під Брянськом було здійснено американською ракетою ATACMS, проте він заявив, що в України є далекобійні можливості, і вони будуть використовуватися, повідомляє Укрінформ.

Про це глава Української держави сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредріксен.

«Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий «Нептун», і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати», - сказав Зеленський у відповідь на прохання журналіста підтвердити, що удар по складу БК під Брянськом було здійснено американською ракетою ATACMS.

Як повідомлялося, у ніч проти 19 листопада Сили оборони України завдали удару по складу з боєприпасами поблизу міста Карачев у Брянській області РФ. Операція привела до значних вибухів та пожежі на місці.

При цьому російське Міноборони заявило, що Збройні сили України нібито атакували арсенал зброї біля Карачева саме ракетами ATACMS.

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