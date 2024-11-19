Посадовці США непублічно підтвердили удар ATACMS по території РФ

Американські посадовці непублічно підтвердили, що Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS по цілях на території Росії.﻿﻿ З посиланням на The New York Times, CNN та NPR, повідомляє Європейська правда.

Співрозмовники журналістів не уточнювали подробиць застосування українськими силами ATACMS. Водночас, як пише CNN, був уражений "російський арсенал озброєнь".

Раніше про використання цих ракет повідомляли українські джерела. Тоді, писали ЗМІ, йшлось по удар по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.

Ще пізніше у Москві також заявили, що Збройні сили України нібито атакували шістьома ракетами ATACMS арсенал зброї в Карачеві.

Офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір.