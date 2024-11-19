Опитування показало, що 52% українців хочуть завершення війни через переговори

52% українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги. З посиланням на опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року, повідомляє Українська правда.

"Після більш ніж двох років конфлікту українці дедалі більше втомлюються від війни з Росією. Згідно з останніми опитуваннями Gallup в Україні, проведеними в серпні та жовтні 2024 року, в середньому 52% українців хотіли б, щоб їхня країна якнайшвидше домовилася про припинення війни. Майже четверо з 10 українців (38%) вважають, що їхня країна повинна продовжувати воювати до перемоги" , - йдеться у матеріалі соцопитування.

В інституті відзначили, що нинішня ситуація кардинально відрізняється від 2022 року, коли опитування, проведене через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії, показало, що українці були налаштовані рішуче: 73% віддавали перевагу боротьбі до перемоги.

Значна частина серед тих, хто виступає за швидке завершення війни, вважає, що Україна повинна бути готовою поступитися частиною території в обмін на мир.

"Більше половини цієї групи (52%) згодні з тим, що Україна повинна бути відкритою до певних територіальних поступок як частини мирної угоди для припинення війни, тоді як 38% не згодні з цим, а ще 10% не знають. Gallup не ставив більш детальних запитань про рівень територіальних поступок, на які були б готові піти люди" , - сказано у повідомленні.