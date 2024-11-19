Україна не прийме жодних компромісів щодо своїх територій - Сибіга в США

Україна, яка продовжує важку боротьбу за виживання, не прийме жодних ініціатив з «половинчастими» рішеннями, які передбачають компроміси щодо нашого суверенітету або територіальної цілісності.﻿ Про це заявив під час виступу на засіданні Гельсінської комісії в Вашингтоні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Укрінформ.

«Ми в Україні знаємо, що в ситуації екзистенційної боротьби за виживання немає місця напіврішенням. Напівзаходи дають лише половинчастий результат. А в ситуаціях життя чи смерті напіврішенням є смерть, а не життя» , - наголосив глава української дипломатії.

Він підкреслив, ситуація в Україні – це не просто конфлікт між двома державами, це агресія однієї держави проти іншої.

«Тут не може бути нічиєї» , - заявив міністр.

Сибіга також акцентував, що в нинішній ситуації не може бути альтернативи Формулі миру та відновленню всеосяжного, справедливого й міцного миру в Україні.

«Зіткнувшись з таким жорстоким і беззаконним режимом, як путінська Росія, не може бути альтернативи миру через силу. Україна не прийме жодних ініціатив, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не сприйматимемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі. Нічого про Україну без України» , - заявив міністр.

Він продовжив, що українці не приймуть жодних угод «земля в обмін на мир». За його словами, такі ідеї означатимуть, що мільйони людей залишаться в руках агресора, та піддаватимуться геноциду, тортурам і гнобленню.

«Крім того, винагорода Росії новими територіями не відновить мир, натомість спровокує подальшу агресію. Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз» , - підкреслив Сибіга.

Тим часом, за його словами, Росія не демонструє намірів відновлювати мир та продовжує говорити мовою ультиматумів і атакувати Україну щодня і щоночі.

«Тільки сильні та рішучі кроки змусять агресора погодитися на справедливий мир. Треба підняти ціну цієї війни для Путіна до того рівня, коли він зрозуміє, що не може продовжувати свою агресію» , - закликав міністр закордонних справ України.

Сибіга зауважив, що український народ платить найдорожчу ціну за війну, втім ціна умиротворення буде ще вищою. Ось чому Україні і світу потрібен справжній мир, а не мир за будь-яку ціну, наголосив він.