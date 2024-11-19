Болгарія просить запровадити обмеження ЄС на український мед

Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов звернувся до Європейської комісії з проханням про «захисні заходи» проти імпорту меду з України. З посиланням на BTA, повідомляє Укрінформ.

Тахов під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, яке проходило в Брюсселі, заявив, що імпорт українського меду ускладнює збут місцевої продукції. Він зазначив, що значні об’єми українського меду за дуже низькими цінами, що надходять на європейський ринок, чинять великий тиск на ціни болгарського меду.

Зазначається, що прохання Болгарії підтримала Румунія.

Згідно зі статистикою, обсяг імпорту меду з України до Болгарії із січня по жовтень 2024 року більш ніж на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, пише Bnr.

Також Тахов заявив, що аналогічна ситуація і на ринку яєць у Болгарії через різке збільшення імпорту українських яєць.