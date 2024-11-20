Курс валют НБУ на 20 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 листопада 2024 року
Курс долара, порівняно з 19 листопада, знизився на 4 коп. до 41.3310 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 6 коп. до 43.6910 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.2507 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 23 коп. до 46.8234 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досягнув рівня 10.0950 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,331 000
|EUR
|Євро
|43,691 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.250 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46.823 400
|PLN
|Польський злотий
|10,095 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.