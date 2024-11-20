Курс валют НБУ на 20 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 листопада 2024 року

Курс долара, порівняно з 19 листопада, знизився на 4 коп. до 41.3310 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 6 коп. до 43.6910 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.2507 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 23 коп. до 46.8234 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досягнув рівня 10.0950 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,331 000 EUR Євро 43,691 000 GBP Фунт стерлінгів 52.250 700 CHF Швейцарський франк 46.823 400 PLN Польський злотий 10,095 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.