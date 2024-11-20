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Курс валют НБУ на 20 листопада

Курс валют НБУ на 20 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 листопада 2024 року

Курс долара, порівняно з 19 листопада, знизився на 4 коп. до 41.3310 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 6 коп. до 43.6910 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 52.2507 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 23 коп. до 46.8234 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досягнув рівня 10.0950 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,331 000 --0.0405
EUR Євро 43,691 000 +0.0565
GBP Фунт стерлінгів 52.250 700 +0.0109
CHF Швейцарський франк 46.823 400 +0.2286
PLN Польський злотий 10,095 000 +0.0091

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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