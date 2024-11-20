У Міноборони РФ заявили про збиття майже 90 безпілотників

Російське Міноборони запевняє, що з вечора українські війська атакували Росію безпілотниками, і що тільки за ніч сили ППО нібито збили 44 дрони, повідомляє Українська правда.

Повідомляють, що 20 БПЛА збили над Новгородською областю РФ, 5 – над Курською, 4 – над Орловською, по 3 – над Бєлгородською, Тульською і Тверською, по 2 – над Брянською, Московською і Смоленською областями РФ.

Про будь-які наслідки Міноборони РФ традиційно замовчує.

Однак російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що вночі атакували 13-ий арсенал головного ракетно-артилерійського управління в селищі Котово Новгородської області РФ.

Telegram-канал База повідомляє, що безпілотники ввечері атакували Олексіївку в Бєлгородській області РФ.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомляв, що "внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджені виробничі приміщення. Крім того, зафіксоване пошкодження на інфраструктурному об'єкті та на лінії електропередач. Жителі кількох вулиць тимчасово залишаються без світла".