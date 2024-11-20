У Пентагоні не бачать ознак про можливе застосування РФ ядерної зброї

Коментуючи публікацію Росією своєї нової переглянутої ядерної доктрини, у Пентагоні заявили, що не здивовані таким рішенням Москви, але не бачать ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у вівторок 19 листопада, повідомляє Голос Америки.

“Вони сигналізували, що мають намір оновити [ядерну доктрину — ред.] протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали, чесно кажучи, протягом останніх двох років. Тож це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати.

Але ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, і ми не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу власну ядерну позицію” , — заявила Сінгх.

На брифінгу посадовиця також повідомила, що за інформацією Міноборони США, у Курській області РФ наразі перебуває більш як 11 тисяч солдатів КНДР, які прибули у прикордонну з Україною область для участі в бойових діях на боці росіян.

“Наразі ми оцінюємо, що понад 11 тисяч солдатів КНДР стоять разом із російськими військами. Вони рухаються в Курську область з дуже конкретної причини — щоб вступити в бойові дії з українськими силами. Отже, ми очікуємо, що вони незабаром вступлять у бій. Але наразі я не можу підтвердити, що це вже сталося” , — повідомила Сінгх.

Пентагон також не виключає, що кількість північнокорейських військових, залучених у війну Росії проти України може збільшитися.

“Чи буде надіслано більше? Це, безумовно, можливо, але наразі наша оцінка така” , — заявила речниця.

Вона також наголосила, що залучення військ третьої держави — це ескалація з боку РФ. За її словами адміністрація попереджала Росію, що у разі розміщення військ КНДР, США допоможуть Україні відповісти і “забезпечать Україну тим, що їй потрібно”.

Сінгх пояснила, що це не вважатиметься ескалацією з боку США, оскільки буде продовженням зобовʼязання, яке взяла на себе ця адміністрація від початку повномасштабного вторгнення.

“Ми дуже чітко сказали, що введення солдатів КНДР у бій, особливо коли йдеться про суверенітет України, означає, що вони — справедлива ціль у цій битві, і тому вони вважатимуться законними військовими цілями” , — повідомила посадовиця.

Водночас у Пентагоні не підтвердили й не спростували, чи дозволила адміністрація Байдена Києву використовувати ракети ATACMS для ураження цілей на території РФ.

Повідомлення Міноборони РФ про те, що росіяни збили над Брянщиною п'ять ракет ATACMS у Пентагоні також залишили без коментарів.