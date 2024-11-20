Зеленський: США сильніші за Путіна і мають більше можливостей закінчити війну
Президент Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії Володимир Путін слабший за Сполучені Штати, які мають більше можливостей для того, щоби змусити лідера Кремля припинити агресію проти України. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє Українська правда.
Журналіст запитав українського президента, хіба Путін не той, хто може прийняти рішення про припинення війни? Зеленський відповів так:
"Я впевнений, що на сьогодні це залежить від Путіна, дуже багато залежить. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну.
Але це також набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки. Путін слабший за Сполучені Штати Америки. Президент Сполучених Штатів Америки має і силу, і владу, і зброю, і він може знизити ціну на енергоресурси. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа, що він думає про те, щоб знизити ціни на енергоресурси, на нафту, і це потрібно зробити".
Президент допустив, що Україна може програти у розв’язаній Росією війні, якщо США скорочуватимуть допомогу.
"Україна може програти у разі припинення допомоги США", - зазначив він.
"Звичайно, в будь-якому випадку ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але цього недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але це буде, якщо такий вибір буде американський вибір, тому ми будемо вирішувати, що нам доведеться робити", – додав президент.
Також Зеленський побоюється, що буде "дуже небезпечно", якщо його країна почне втрачати єдність.
Перед цим Зеленський заявив, що очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, а також "сильну Україну" назвав основою переговорів.
Також, за словами президента, підтримка цінностей та справедливості буде підтримкою України, і тут неможливий нейтралітет з боку посередника.