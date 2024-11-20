Війна в Україні може перейти у "напівзаморожений конфлікт" – The Economist

У виданні The Economist вважають, що у 2025 році Україна та Росія можуть почати переговори під тиском США та відсутності потрібної кількості зброї та фінансування. Припускають, що у цей час бойові дії затихнуть і може виникнути "напівзаморожений конфлікт", повідомляє Українська правда.

"2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному закінчаться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт завершився. У Вашингтоні це буде пріоритетом нової адміністрації Дональда Трампа" , – йдеться у повідомленні.

На початку 2024 року боротьба в Конгресі призвела до того, що на кілька місяців американське фінансування України припинилося. Десь у 2025 році цей новий пакет у розмірі $61 млрд також буде вичерпаний.

Крім того, у США закінчуються запаси військової техніки, яку вона надсилає в Україну, і їй потрібно подумати про інших партнерів, особливо про Ізраїль і Тайвань.

Обмеження з боку пропозиції є ще гіршими в Європі, де уряди зробили надто мало для розширення оборонного виробництва, щоб задовольнити потреби України.

Відзначається, що Україна сама має все більш вражаючу оборонну промисловість, особливо у виробництві безпілотників, але їй буде важко заповнити цю прогалину, оскільки західні поставки скорочуються.

Все це означає, що після президентських виборів в США тиск на Україну з боку Росії в 2025 році значно посилиться, щоб вступити в якусь форму переговорів з нею.

У виданні припускають, що в рамках можливої угоди Україні доведеться змиритися з втратою частини своєї території:

"Ті 7%, які Росія захопила під час свого першого вторгнення в 2014 році (Крим і східний Донбас), безсумнівно, не підлягають поверненню. Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання Росією частини або більшої частини додаткових 11%, які вона контролює після вторгнення у 2022 році".

Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повноправне членство в НАТО:

"Це, ймовірно, було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болючим для України".

З поверненням Трампа до влади, здається ймовірним, що Україна не вступить до НАТО роками, якщо взагалі коли-небудь; але вона все ще може отримати принаймні якусь форму гарантії безпеки.

Водночас зараз видається дуже ймовірним, що дискусії щодо переговорів розпочнуться у 2025 році, і коли вони розпочнуться, бойові дії можуть різко затихнути, аж до припинення вогню: "Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт".