США дозволили удари по Росії ракетами Storm Shadow – The Times
США дали "зелене світло" Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Офіційно Британія ще не підтвердила зняття обмежень. Про це повідомляє The Times, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Видання зазначає, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер уникає коментарів щодо дозволу завдавати ударів по Росії ракетами Storm Shadow, які передали Україні. Стармер сказав, що не збирається вдаватися в "оперативні подробиці".
Джерела The Times у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що "поворотним моментом" було залучення солдатів КНДР з боку Росії. Це було розцінено як "серйозну ескалацію".
Співрозмовники видання з Даунінг-стріт сказали, що є "дуже вагомі оперативні причини", чому британський уряд повинен бути обережними у висловлюваннях, щоб "не дати Путіну стратегічну перевагу на полі бою".
Проте Стармер почав відмовляти від обережних коментарів, натякаючи, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow зможуть використовуватися в Україні.
The Times, посилаючись на високопоставлені джерела в уряді, повідомило, що риторика Стармера була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadows американцями вже знято.
При цьому союзники Стармера вважають, що ракети Storm Shadow не змінять ситуацію на полі бою в Україні.
США дозволили бити ATACMS по Росії
Днями низка західних ЗМІ написала, що президент США Джо Байден дозволив Україні удари по території Росії ракетами ATACMS. Пізніше у США офіційно підтвердили, що Білий дім зняв обмеження з України.
Джерела у військово-політичних колах також повідомили, Великобританія та Франція дозволили застосовувати по російській території крилаті авіаційні ракети Storm Shadow/SCALP, але в межах Курської області.
Відомо, що Україна вже вперше вдарила американськими ракетами ATACMS по території Росії. Сили оборони атакували об'єкту у Брянській області.