Британська розвідка оцінила стан Чорноморського флоту РФ на третій рік вторгнення

Британська розвідка відзначила, що успішні дії України проти Чорноморського флоту РФ призвели до знищення близько чверті його великих суден включно з флагманом та змусили забиратися у східну частину акваторії, але ЧФ РФ все ще відіграє роль у підтримці наземних операцій, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 20 листопада.

Розвідка відзначає, що до початку повномасштабної війни у Росії майже точно вважали ЧФ РФ складовою стратегічних морських спроможностей, а за три роки війни флот зазнав чималих втрат через успішні операції України.

До війни Чорноморський флот РФ мав велику суттєву перевагу над ВМС України, проте після 24 лютого Україна знищила чи суттєво пошкодила близько 25% великих військових кораблів, які Росія завела у Чорне море, у тому числі потопила флагман – крейсер "Москва", який хизувався своєю ППО.

Внаслідок українських дій Чорноморському флоту РФ довелося виводити усі найважливіші судна з історичної бази в окупованому Севастополі до Новоросійська, та відповідно адаптувати свою діяльність, констатує розвідка.