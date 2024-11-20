Гаубиці та дрони: Німеччина підготувала Україні пакет зброї

Німеччина підготувала для України новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, машини та сотні дронів.﻿ Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів до них. Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.

Також у пакеті:

боєприпаси для БМП MARDER;

47 машин із захистом від мін (MRAP);

радіолокаційна станція TRML-4D;

20 дронів-розвідників VECTOR з запчастинами;

12 дронів-розвідників HORNET XR;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

120 дронів-розвідників SONGBIRD;

60 дронів-розвідників Golden Eagle;

2 дрони-розвідники VT-4 Ray;

2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами

8 тактичних авіадесантних машин Caracal;

20 захищених машин для прикордонної служби;

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

8 тисяч набоїв калібром 40-мм;

100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них.

Додатково Німеччина відправить Україні 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї, джути та шеврони.

Допомога від Німеччини

Німеччина - один з ключових партнерів України. Берлін системно надає Україні пакети військової допомоги.

ЗСУ отримали від Німеччини танки Leopard різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, зенітки, артилерійські системи, броньовані машини, боєприпаси, дрони та багато іншого озброєння. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що до кінця року Україна отримає шосту систему IRIS-T.

Також у Німеччині навчають українських військових. Навчальна місія триває з 2022 року.

При цьому Шольц виступає категорично проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.