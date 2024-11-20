Гаубиці та дрони: Німеччина підготувала Україні пакет зброї
Німеччина підготувала для України новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, машини та сотні дронів. Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів до них. Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.
Також у пакеті:
- боєприпаси для БМП MARDER;
- 47 машин із захистом від мін (MRAP);
- радіолокаційна станція TRML-4D;
- 20 дронів-розвідників VECTOR з запчастинами;
- 12 дронів-розвідників HORNET XR;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
- 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
- 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
- 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами
- 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
- 20 захищених машин для прикордонної служби;
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 8 тисяч набоїв калібром 40-мм;
- 100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них.
Додатково Німеччина відправить Україні 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї, джути та шеврони.
Допомога від Німеччини
Німеччина - один з ключових партнерів України. Берлін системно надає Україні пакети військової допомоги.
ЗСУ отримали від Німеччини танки Leopard різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, зенітки, артилерійські системи, броньовані машини, боєприпаси, дрони та багато іншого озброєння. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що до кінця року Україна отримає шосту систему IRIS-T.
Також у Німеччині навчають українських військових. Навчальна місія триває з 2022 року.
При цьому Шольц виступає категорично проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.