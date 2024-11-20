Путін другий тиждень не з'являється на публіці через ескалацію навколо України - росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін востаннє з'являвся на публіці майже два тижні тому, проте Кремль публікує відкладені звіти про його зустрічі, які насправді відбулися за кілька тижнів чи навіть місяців до того, щоб створити «видимість роботи». Про це пише російське видання Faridaily, повідомляє Новое время.

За даними видання, практика публікації відкладених звітів про зустрічі Путіна регулярно використовується Кремлем, щоб показати безперервність його роботи, однак останнім часом терміни між реальними зустрічами і публікаціями звітів про них сильно збільшилися.

Зазначається, що Кремль повідомив, що 12 листопада Путін зустрівся з головою фракції Единая Россия в Держдумі РФ Володимиром Васильєвим. На зустрічі Путін каже Васильєву, що його партія «бере активну участь» у підготовці бюджету, хоча його внесли до Держдуми ще 30 вересня, а схвалили в першому читанні - 24 жовтня.

Про роботу над бюджетом і підтримку його в першому читанні Путін говорив також з главою фракції Новые люди Олексієм Нечаєвим. Їхня зустріч відбулася 19 листопада, вже після того, як бюджет було ухвалено в другому читанні - 14 листопада.

Крім того, 19 листопада Нечаєв відвідав виставку в Держдумі і на фотозвіті з місця подій виглядає зовсім не так, як у звіті адміністрації російського диктатора.

Faridaily також звернуло увагу, що лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький виступав у Держдумі РФ в день, коли, за версією Кремля, відбулася його зустріч із Путіним, ба більше — приблизно в один і той самий час.

За словами джерел видання, затримка в публікаціях відкладених звітів із зустрічей Путіна сягнула двох місяців. При цьому сам Путін востаннє з’являвся на публіці 7 листопада на форумі у Валдаї.

Як пише Faridaily, таке «зникнення» кремлівського диктатора відбулося на тлі ескалації навколо України — після того, як президент США Джо Байден дозволив Києву завдавати далекобійних ударів по території Росії американськими ракетами ATACMS.

Крім того, як припускає медіа, про місце перебування Путіна може не знати навіть його прессекретар Дмитро Пєсков.