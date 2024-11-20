Україна вперше завдала удару Storm Shadow по Росії – Bloomberg

Сили оборони України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території держави-агресора - Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімного західного посадовця, повідомляє Європейська правда.

Агентство не уточнює, коли й де саме Україна уразила цілі за допомогою Storm Shadow, але раніше в середу 20 листопада російські джерела писали про застосування цих ракет у Курській області.

Про удар британськими ракетами повідомляє і портал The Guardian, який посилається на аналіз фото фрагментів ракет з Курщини.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.