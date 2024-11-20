Прокуратура почала розслідувати страту полонених ЗСУ на Покровському напрямі

Українські прокурори почали розслідування чергового воєнного злочину росіян, які розстріляли полонених ЗСУ на Покровському напрямку.﻿﻿ З посиланням на Донецьку обласну прокуратуру, повідомляє Українська правда.

За оперативними даними, 10 листопада ворог здійснив штурм укріплення Сил оборони в районі села Новодмитрівка Покровського району.

Після того, як представники армії РФ взяли у полон двох військових ЗСУ, вони змусили чоловіків роздягнутись догола. Провівши їх під дулами автоматів лісопосадкою, полонених розстріляли.

Крім того, перевіряється факт вбивства окупантами ще трьох поранених захисників України на вказаній позиції.