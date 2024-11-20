Туск анонсував зустріч у "надзвичайному" форматі, де обговорять підтримку України

Прем’єр-міністр польського уряду Дональд Туск анонсував наступного тижня зустріч у Швеції за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де обговорять потребу Заходу у єдиній позиції щодо підтримки України.﻿ З посиланням на Туска у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Туск зазначив, що провів переговори з президентом України та прем’єром Канади, а наступного тижня вирушить до Швеції на зустріч у "надзвичайному форматі".

"Сьогодні я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції – надзвичайний формат: скандинавські країни плюс країни Балтії плюс Польща. Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки" , – наголосив Туск.

Зустріч у Швеції відбудеться у той час, як у США триває перехідний період перед поверненням до Білого дому Дональда Трампа, який прагне до прямих контактів з лідером Росії для завершення війни в Україні.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що у розмові з Володимиром Зеленським Туск поінформував про підготовку Польщі до передачі 45-го пакета підтримки.

Нагадаємо, Туск на тлі нещодавньої масованої ракетної атаки РФ на Україну зазначив, що вона довела недієвість телефонної дипломатії канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.