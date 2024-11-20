Зеленський заявив, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом

Президент Володимир Зеленський розповів, чи поступиться Україна територією у рамках мирної угоди з Росією, повідомляє Дзеркало тижня.

У інтервʼю Fox News він заявив, що Київ "не може юридично визнати жодну окуповану територію російською", проте й військових можливостей для деокупації усіх своїх територій Україна також не має.

"Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо" , — заявив Зеленський.

Водночас президент, відповідаючи на запитання про готовність "зупинити кровопролиття в Європі", заявив, що Україна готова повертати Крим дипломатичним шляхом. Він підкреслив, що Київ не готовий втрачати десятки тисяч своїх громадян заради повернення півострова.

"Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом" , — підкреслив президент.

Нагадаємо, в інтервʼю Fox News Зеленський заявляв, що США мають більше можливостей для того, аби змусити російського диктатора Владіміра Путіна припинити війну проти України. Він зауважив, що глава Кремля є слабшим, адже американський лідер "має і силу, і владу, і зброю, і він може знизити ціну на енергоресурси".

За даними CNN, більшість аналітиків припускають, що будь-яка угода, яку потенційно укладуть Україна та Росія, передбачатиме заморожування лінії фронту. Разом з цим Київ та Москва отримають гарантії безпеки, аби запобігти майбутньому повторенню війни.