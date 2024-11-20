Зеленський закликав українців не панікувати через посилену інфоатаку від РФ

Володимир Зеленський звернувся до українців з важливим нагадуванням про небезпеку інформаційних маніпуляцій і панічних настроїв, особливо на тлі посиленої інформаційної атаки з боку Росії, повідомляє Дзеркало тижня.

Він підкреслив, що в 1001-й день війни ситуація не змінилася — Росія продовжує свою агресію, а інформаційне нагнітання тільки служить інтересам ворога. Президент закликав громадян не піддаватися паніці, бути уважними до сигналів повітряної тривоги, допомагати армії і не дозволяти чужим інтересам маніпулювати емоціями.

Зеленський також наголосив на важливості зміцнення системи протиповітряної оборони, щоб забезпечити додаткову безпеку для країни в умовах постійної загрози з боку Росії.

Президент повідомив, що США надали вже 70-й пакет допомоги, який включатиме дрони, снаряди для HIMARS та артилерії, а також міни.

Окремо Зеленський зустрівся з представниками Світового банку, обговоривши використання заморожених російських активів для відновлення України та протидії агресії. Він підкреслив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії.