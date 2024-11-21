У США трансгендерній конгресвумен заборонили відвідувати жіночі туалети
Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив у середу, що трансгендери не будуть допущені до туалетів у Капітолії та офісних будівлях Палати представників, які не відповідають їхній статі, визначеній при народженні. Про це пише The Washington Post, повідомляє Українська правда.
Джонсон оголосив про зміну правил два тижні після того, як демократ Сара Макбрайд з Делаверу стала першою відкритою трансгендерною особою, обраною до Конгресу.
"Всі одностатеві приміщення в Капітолії та офісних будівлях Палати представників, такі як туалети та роздягальні, зарезервовані для осіб цієї біологічної статі.
Важливо зазначити, що кожен офіс члена Конгресу має власну окрему вбиральню, а туалети унісекс доступні по всьому Капітолію. Жінки заслуговують на місця, призначені лише для жінок", – сказав Джонсон.
Цього тижня член Конгресу, республіканка Ненсі Мейс представила резолюцію про заборону трансгендерним жінкам відвідувати жіночі туалети в Капітолії. У резолюції не згадується ім'я Макбрайд, але у вівторок Мейс заявила, що "це на 100% через Макбрайд" і що майбутня конгресвумен "не має права голосу" у формуванні першої у своєму роді політики.
Мейс подякувала Джонсону за зміну правил, написавши в X:
"Ця боротьба ще не закінчена. Ми хочемо заборонити чоловікам доступ до жіночих приміщень у кожній федеральній будівлі, школі, громадському туалеті, скрізь". Цей пост був одним із сотень, які конгресвумен зробила в соціальних мережах на тему туалетів за останні дні.
Сама Макбрайд у своїй заяві в середу сказала, що вона "тут не для того, щоб сперечатися про туалети".