У США трансгендерній конгресвумен заборонили відвідувати жіночі туалети

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив у середу, що трансгендери не будуть допущені до туалетів у Капітолії та офісних будівлях Палати представників, які не відповідають їхній статі, визначеній при народженні.﻿﻿ Про це пише The Washington Post, повідомляє Українська правда.

Джонсон оголосив про зміну правил два тижні після того, як демократ Сара Макбрайд з Делаверу стала першою відкритою трансгендерною особою, обраною до Конгресу.

"Всі одностатеві приміщення в Капітолії та офісних будівлях Палати представників, такі як туалети та роздягальні, зарезервовані для осіб цієї біологічної статі.

Важливо зазначити, що кожен офіс члена Конгресу має власну окрему вбиральню, а туалети унісекс доступні по всьому Капітолію. Жінки заслуговують на місця, призначені лише для жінок" , – сказав Джонсон.

Цього тижня член Конгресу, республіканка Ненсі Мейс представила резолюцію про заборону трансгендерним жінкам відвідувати жіночі туалети в Капітолії. У резолюції не згадується ім'я Макбрайд, але у вівторок Мейс заявила, що "це на 100% через Макбрайд" і що майбутня конгресвумен "не має права голосу" у формуванні першої у своєму роді політики.

Мейс подякувала Джонсону за зміну правил, написавши в X:

"Ця боротьба ще не закінчена. Ми хочемо заборонити чоловікам доступ до жіночих приміщень у кожній федеральній будівлі, школі, громадському туалеті, скрізь". Цей пост був одним із сотень, які конгресвумен зробила в соціальних мережах на тему туалетів за останні дні.

Сама Макбрайд у своїй заяві в середу сказала, що вона "тут не для того, щоб сперечатися про туалети".