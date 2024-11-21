Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 20 листопада знизився до рівня 41.2533 за 1 долар.

Євро подешевшав на 13 коп. до 43.5635 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 52.2597 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.6350 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.0583 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.253 300 EUR Євро 43.563 500 GBP Фунт стерлінгів 52.259 700 CHF Швейцарський франк 46,635 000 PLN Польський злотий 10.058 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.