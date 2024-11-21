Курс валют НБУ на 21 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 20 листопада знизився до рівня 41.2533 за 1 долар.
Євро подешевшав на 13 коп. до 43.5635 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 52.2597 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.6350 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.0583 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.253 300
|EUR
|Євро
|43.563 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.259 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46,635 000
|PLN
|Польський злотий
|10.058 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.