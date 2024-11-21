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Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 20 листопада знизився до рівня 41.2533 за 1 долар.

Євро подешевшав на 13 коп. до 43.5635 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 52.2597 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 46.6350 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.0583 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.253 300 --0.0777
EUR Євро 43.563 500 --0.1275
GBP Фунт стерлінгів 52.259 700 +0.009
CHF Швейцарський франк 46,635 000 --0.1884
PLN Польський злотий 10.058 300 --0.0367

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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