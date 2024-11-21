РФ втратила ще 1500 військових та 50 артсистем – дані Генштабу

За добу Росія втратила в ході повномасштабної війни з Україною приблизно 1510 військових, 24 бронемашини, 50 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали: