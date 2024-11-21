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РФ втратила ще 1500 військових та 50 артсистем – дані Генштабу

РФ втратила ще 1500 військових та 50 артсистем – дані Генштабу
Фото: Facebook

За добу Росія втратила в ході повномасштабної війни з Україною приблизно 1510 військових, 24 бронемашини, 50 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
  • танків – 9 398 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19 143 (+24) од,
  • артилерійських систем – 20 731 (+50) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 003 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 756 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745 (+97) од,
  • спеціальної техніки – 3 674 (+0) од.

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