РФ втратила ще 1500 військових та 50 артсистем – дані Генштабу
За добу Росія втратила в ході повномасштабної війни з Україною приблизно 1510 військових, 24 бронемашини, 50 артсистем та іншу техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
- танків – 9 398 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 143 (+24) од,
- артилерійських систем – 20 731 (+50) од,
- РСЗВ – 1 253 (+1) од,
- засобів ППО – 1 003 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 756 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745 (+97) од,
- спеціальної техніки – 3 674 (+0) од.