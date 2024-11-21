Угорщина розгортає ППО біля України: війна у найнебезпечнішій фазі

Угорщина вирішила розгорнути біля кордону з Україною протиповітряну оборону. Це сталося після того, як ЗСУ дозволили бити по Росії західними ракетами.﻿ Про це заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький, якого цитує Telex, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що наказав розгорнути засоби протиповітряної оборони в північно-східній частині Угорщини, яка межує з Україною. Міністр аргументував це тим, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

Глава Міноборони пов'язав розгортання ППО зі зняттям обмежень з України щодо використання далекобійної зброї, наданої союзниками. Йдеться про дозвіл використовувати західні ракети для ударів вглиб території Росії.

Також угорський міністр заявив, що саме з цієї причини Росія заявила про зміну своєї ядерної доктрини.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США дозволили Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Таким чином з України зняли обмеження на використання цієї зброї. Раніше українські військові використовували ATACMS для ураження об'єктів в Криму та на інших окупованих територіях.

Джерела у військово-політичних колах також повідомили, що Британія та Франція дозволили бити по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, але в межах Курської області.

Видання The Times зазначає, що США "дали зелене" світло на удари вглиб Росії британськими ракетами Storm Shadow. За даними Bloomberg, Україна вже застосовувала Storm Shadow для ударів по території РФ.