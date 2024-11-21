Президентка Єврокомісії надала першу допомогу пасажиру в літаку

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надала першу допомогу пасажиру літака авіакомпанії Swiss Air, що здійснював рейс з Цюриха до Брюсселя. Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє Європейська правда.

У публікації йдеться, що під час перельоту у середу в одного з пасажирів виникли проблеми і здоров’ям, після чого екіпаж спитав, чи може хтось надати допомогу.

На це прохання відгукнулась одна з пасажирок. Вона надавала першу допомогу, поки літак не зміг безпечно приземлитися в Брюсселі, де вже за справу взялися медики.

Як зазначає видання, пасажиркою, що відгукнулась на прохання про допомогу, виявилась чинна президентка Єврокомісії.

Представниця ЄС підтвердила виданню цю інформацію.

"Ми поверталися з Ріо-де-Жанейро до Брюсселя, коли під час польоту ще одному пасажиру знадобилася медична допомога. Як зазвичай у таких випадках, бортпровідники поцікавилися, чи має хтось із пасажирів медичні знання" , – сказала вона.

Bild нагадує, що фон дер Ляєн має медичну освіту.