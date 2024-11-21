У Міноборони Британії попередили про погіршення становища України на полі бою

Лінія фронту "зараз менш стабільна, ніж будь-коли" з перших днів вторгнення Росії до України у 2022 році.﻿ Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

На засіданні спеціального комітету з оборони Гілі описав похмуру картину ситуації в Україні.

Він заявив, що Росія вже кілька разів вживала ескалації, включаючи посилення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури напередодні зими, розгортання щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових та почастішання нападів, внаслідок яких гинуть діти.

Міністр оборони не підтвердив, що росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету по Україні лише визнавши, що про це повідомлялося в ЗМІ.

Нагадаємо, Росія 21 листопада запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.