В усіх областях оголошували тривогу через загрозу балістики (Оновлено)
В усіх областях України вдень 21 листопада оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичною ракетою.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", – йдеться у повідомленні.
О 15:34 оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Активність ворожої тактичної авіації на сході та північному-сході залишається.