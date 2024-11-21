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В усіх областях оголошували тривогу через загрозу балістики (Оновлено)

В усіх областях України вдень 21 листопада оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичною ракетою.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", – йдеться у повідомленні.

О 15:34 оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Активність ворожої тактичної авіації на сході та північному-сході залишається.

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