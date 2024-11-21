Міненерго планує заохотити постачальників до імпорту електрики в Україну

Міністерство енергетики вивчає додаткові можливості заохочення імпорту електроенергії, де ключовими факторами є доступність електричної енергії та можливості перетину в потрібні години. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє Укрінформ.

"Ми перебуваємо в діалозі з основними імпортерами та промисловими підприємствами для того, щоб максимально швидко реагувати на їх потреби. Важливо розуміти, яка модель економічно має бути більш доцільною та краще сприяти потужності імпорту" , - підкреслив Колісник.

За його словами, окрім виключення підприємств із графіків відключення світла, що наразі є основним стимулом, міністерство розглядає питання доступності електричної енергії. Ключовими чинниками є ціна електроенергії та можливість перетину в оптимальні години.

Крім того, міністерство розглядає системну модель ринку, зокрема прайс-кепи та інші економічні чинники.