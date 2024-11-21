Росія не прагне миру - МЗС України про удар міжконтинентальною ракетою

Російський удар по Україні новою ракетою, що за характеристиками відповідає міжконтинентальній балістичній ракеті, свідчить про небажання Росії досягти миру. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Новое время.

«Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці, яка мала всі льотно-технічні характеристики МБР. Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни» , — наголосив Тихий.

Нагадаємо, вранці 21 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики. У Дніпрі прогриміли вибухи.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ уперше з початку війни запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області, вона летіла на Дніпро, але не призвела до «серйозних наслідків». У місті, за даними влади, двоє постраждалих, пошкоджено центр реабілітації, промислове підприємство і будинки.

Представник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що додаткової інформації про міжконтинентальну ракету не буде.

Аналітики Defense Express вважають, що РФ могла запустити РС-26 Рубеж, Тополь або ракету Ярс, які призначені для ядерних ударів, з імітацією бойового заряду. Таким чином РФ продемонструвала можливість ядерної атаки.

За даними УП, РФ, ймовірно, вдарила ракетою РС-26 Рубеж.